Postimees TV: milline näeb välja uhiuus Tottenhami kodustaadion?

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas mängival Tottenham Hotspuri jalgpalliklubil on täiesti uus kodustaadion, mis mahutab 62 062 pealtvaatajat. Kõnealune näitaja teeb sellest Londoni suurima mahutavusega staadioni. Premier League’is on sellest võimsam veel vaid Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna koduväljak Old Trafford, mis suudab vastu võtta 74 994 jalgpallifänni.