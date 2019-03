Blogi: Neuville võttis dramaatiliselt lõppenud Korsika rallil võidu, Tänak kuues

Korsika MM-ralli avapäev algas kohe põnevalt – avakatsel lõhkus sõiduvea tõttu vedrustuse Sebastien Loeb, Kris Meeke lõhkus rehvi ning langes võistlejaterivi lõppu. Rallit asus juhtima M-Spordi piloot Elfyn Evans.

Kogu esimese võistluspäeva pidasid omavahel esikoha nimel võitlust Evans ja Tänak, kolmandalt kohal olnud Thierry Neuville ei jäänud esimestest aga palju maha. Viimasel kiiruskatsel jäi Evansile katsel ette ka Meeke, kuid korraldajad andsid Evansile kaotatud aja tagasi ja nii lõpetas avapäeva liidrina Evans, kelle edu Tänaku ees oli 4,5 sekundit. Neuville kaotas Tänakule omakorda 5,3 sekundit.

Teise võistluspäeva hommikul alustas Tänak Evansi ründamist ning lõunapausiks oligi eestlane rallit juhtimas. Pärastlõunal jätkus põnev lahing, kuid 11. kiiruskatsel purunes Tänakul rehv ning selle tõttu kaotati Evansile katsel ligi kaks minutit. Päeva viimasel katsel tegi aga suurepärase tulemuse Neuville, kes tõusis ise 4,5 sekundiga Evansi ette rallit juhtima.

Viimasel võistluspäeval oli kavas vaid kaks kiiruskatset, kuid ka seal jõudis üldseis muutuda. Evans sõitis päeva esimesel katsel Neuville'ist 16 sekundit kiiremini ja nii läks Evans viimasele katsele vastu 11,5 sekundilises eduseisus. Viimasel kiiruskatsel purunes aga Evansil rehv ning rallivõidu võttis Thierry Neuville. Tagasihoidlikult esinenud Sebastien Ogier tõusis tänu Evansi äpardusele teiseks ning Evans ise langes kolmandale kohale.

Punktikatsel võttis maksimumi Kris Meeke, neli lisapunkti teenis Tänak. MM-sarja üldarvestuses tõusis liidriks Neuville 82 punktiga, Ogier on teisel kohal 80 punktiga ning Tänak langes kolmandale kohale 77 punktiga.

Enne rallit:

Korsika on tuntud ka kui 10 000 kurvi ralli, kuna sealsetel kurvilistel asfaltteedel sirgeid praktiliselt polegi. Lisaks sellele on Korsika ralli omapärane selle poolest, et seal sõidetavad katsed on kõik küllaltki pikad - ralli kõige lühem katse on 14,45 km pikkune Désert des Agriates, pikim aga koguni 47,18 km pikkune Castagniccia kiiruskatse.

Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad Korsika rallile vastu MM-sarja liidritena. Kui kruusal sõites tuleb esimene stardipositsioon kahjuks, siis Korsika asfaldil on esimesena startides eelis. Kindel on aga see, et Tänaku jaoks Korsika rallil võita lihtne pole.

Suure tõenäosusega on sel nädalavahetusel Tänaku suurimateks konkurentideks kodurallil sõitvad Sebastien Ogier ja Sebastien Loeb. Ogier on suutnud antud rallit võita kahel korral, sealhulgas võitis ta ka möödunud aastal. Loeb on Korsikal võidutsenud koguni neli korda, kusjuures 2005. aastal võitis Loeb ka kõik kiiruskatsed.

Eestlastel on Korsika rallilt varasemast samuti häid mälestusi - 2004. aastal suutis Korsikal võidutseda Markko Märtin, kes sel nädalavahetusel on Tänakul abis esiauto rollis. Tänaku parimaks tulemuseks on siiani Korsikal möödunud aastal teenitud teine koht.

Lisaks Tänakule on eestlasi stardis sel korral veelgi, kuna taas sõidetakse Korsikal ka juuniorite MM-sarja etapp. Avaetapilt Rootsist on hea tulemus all Roland Poomil ja Ken Järveojal, kes hoiavad JWRC arvestuses hetkel teist kohta rootslase Tom Kristenssoni järel. JWRC arvestuses on stardis eestlastest ka Ken Torn ja Kauri Pannas.



Ajakava:

Neljapäev



10:00 Shakedown Sorbo Ocagnano 5.39 km

Reede

09:29 SS1 Bavella 1 17,6 km

10:24 SS2 Valinco 1 25,94 km

11:32 SS3 Alta-Rocca 1 17,37 km

15:05 SS4 Bavella 2 17,6 km

16:00 SS5 Valinco 2 25,94 km

17:08 SS6 Alta-Rocca 2 17,37 km

Laupäev

08:38 SS7 Cap Corse 1 25,62 km

10:08 SS8 Désert des Agriates 1 14,45 km (Postimehe otsepilt)

11:14 SS9 Castagniccia 1 47,18 km

15:38 SS10 Cap Corse 2 25,62 km

17:08 SS11 Désert des Agriates 2 14,45 km (Postimehe otsepilt)

18:14 SS12 Castagniccia 2 47,18 km

Pühapäev

10:45 SS13 Eaux de Zilia 31,85 km