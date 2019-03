Blogi: rehvi lõhkunud Tänak tõusis päeva lõpuks kuuendale kohale, liidriks kerkis Neuville

Korsika on tuntud ka kui 10 000 kurvi ralli, kuna sealsetel kurvilistel asfaltteedel sirgeid praktiliselt polegi. Lisaks sellele on Korsika ralli omapärane selle poolest, et seal sõidetavad katsed on kõik küllaltki pikad - ralli kõige lühem katse on 14,45 km pikkune Désert des Agriates, pikim aga koguni 47,18 km pikkune Castagniccia kiiruskatse.

Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad Korsika rallile vastu MM-sarja liidritena. Kui kruusal sõites tuleb esimene stardipositsioon kahjuks, siis Korsika asfaldil on esimesena startides eelis. Kindel on aga see, et Tänaku jaoks Korsika rallil võita lihtne pole.

Suure tõenäosusega on sel nädalavahetusel Tänaku suurimateks konkurentideks kodurallil sõitvad Sebastien Ogier ja Sebastien Loeb. Ogier on suutnud antud rallit võita kahel korral, sealhulgas võitis ta ka möödunud aastal. Loeb on Korsikal võidutsenud koguni neli korda, kusjuures 2005. aastal võitis Loeb ka kõik kiiruskatsed.

Eestlastel on Korsika rallilt varasemast samuti häid mälestusi - 2004. aastal suutis Korsikal võidutseda Markko Märtin, kes sel nädalavahetusel on Tänakul abis esiauto rollis. Tänaku parimaks tulemuseks on siiani Korsikal möödunud aastal teenitud teine koht.

Lisaks Tänakule on eestlasi stardis sel korral veelgi, kuna taas sõidetakse Korsikal ka juuniorite MM-sarja etapp. Avaetapilt Rootsist on hea tulemus all Roland Poomil ja Ken Järveojal, kes hoiavad JWRC arvestuses hetkel teist kohta rootslase Tom Kristenssoni järel. JWRC arvestuses on stardis eestlastest ka Ken Torn ja Kauri Pannas.



Ajakava:

Neljapäev



10:00 Shakedown Sorbo Ocagnano 5.39 km

Reede

09:29 SS1 Bavella 1 17,6 km

10:24 SS2 Valinco 1 25,94 km

11:32 SS3 Alta-Rocca 1 17,37 km

15:05 SS4 Bavella 2 17,6 km

16:00 SS5 Valinco 2 25,94 km

17:08 SS6 Alta-Rocca 2 17,37 km

Laupäev

08:38 SS7 Cap Corse 1 25,62 km

10:08 SS8 Désert des Agriates 1 14,45 km (Postimehe otsepilt)

11:14 SS9 Castagniccia 1 47,18 km

15:38 SS10 Cap Corse 2 25,62 km

17:08 SS11 Désert des Agriates 2 14,45 km (Postimehe otsepilt)

18:14 SS12 Castagniccia 2 47,18 km

Pühapäev

10:45 SS13 Eaux de Zilia 31,85 km