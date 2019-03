Lessing ja Kõiv tõmbavad Haanjas tippspordile joone alla

Kui laupäeval selgitatakse välja Eesti meistrid tavadistansil, siis pühapäeval saab kaasa elada mass-stardile. Kodupubliku ees on starti oodata kõiki koondislasi ning ühtlasi on tegemist ideaalse võimalusega, et oma silmaga näha võistlemas Eesti laskesuusatamise raudvara.