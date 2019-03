Maanteekarikasarja uuel hooajal hakkab kehtima mitu olulist uuendust

See tähendab, et kui varasemalt näiteks võistleja sarja esimesel etapil katkestas, siis tekkis tal võimalus sarja liidriks tõusta alles hooaja lõpus. Nüüd on aga võimalik liidrisärk hõivata juba pärast 3. etappi. Kaks viimast etappi ei oma koondarvestuses enam sedavõrd suurt jokkeri efekti kui varem. Samal põhjusel muutub õiglasemaks ka stardigruppidesse paigutamine, kuivõrd 1. gruppi pääsevad koondarvestuse esimese 100 parema hulgas olevad võistlejad ning varasema korra järgi jäi sarja alguse ebaõnnestumine võistlejat stardigrupi mõttes «karistama» pikaks ajaks. Nüüd muutub see ausamaks!