Manchester United sõlmis Solskjæriga pika lepingu

«Alates esimesest päevast, mil ma siia saabusin, tundsin end siin erilises klubis kodus,» lausus Solskjær klubi pressiteate vahendusel. «Mul oli au olla Manchester Unitedi mängija ja alustada siit ka oma treenerikarjääri. Viimased kuud on olnud fantastiline kogemus ja ma tahan tänada kõiki treenereid, mängijaid ja ülejäänud klubi töötajaid. See on töö, millest olen alati unistanud. Olen põnevil, et mul on võimalus juhendada klubi pikka aega ja loodetavasti pakkuda ka meie fännidele seda, mida nad väärivad.»