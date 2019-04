Iganädalases saates «Spordiministeerium» on täna külas Ott Tänaku filmi stsenarist ja toimetaja Kaidi Klein, kes räägib lisaks võtteperioodil toimunule ka sellest, mida on fännidel oodata filmi esilinastuselt. Saade on nii Kanal 12 kui ka Postimees.ee vahendusel eetris algusega kell 20.