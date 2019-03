Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president: aeg on rääkida

Kordan veelkord: maailmas on ainult üks spordiorganisatsioonina tunnustatud kulturismi kui sporti koondav ühendus ja see on IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Avalike allikate kaudu pole võimalik leida ei NABBA, NAC ega NPC põhikirja, sest seda lihtsalt ei ole. WFF leheküljel on kenasti näha, et WFF on äriühing. (WFF Ltd. selgituseks inglisekeelne definitsioon: Ltd. stands for «limited company». The name is attached to businesses operating in the United Kingdom, Canada and many Commonwealth countries. The designation's regulations vary between countries, but in the United Kingdom an LTD refers to a privately held limited company.) Seega pole ilus eksitada meedia kaudu inimesi juttudega, nagu oleks maailmas kaks suurt kulturismiliigat, tehes seda veel nii, et mõned ajakirjanikud vastandavad IFBB ja NABBA, teised jälle IFBB ja NAC jne. Nimetatud meelelahutusfirmad halvustavad ja süüdistavad IFBB-d ning eksitavad üldsust ja sportlasi pidevalt ja väsimatult. Selle eesmärk on ühene: raha teenimise eesmärgil sundida ausat sporti taanduma steroidvägise tsirkuse ees.