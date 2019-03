Postimees TV: Pariisis toimub ajalooline NBA mäng, 19 000 piletit müüdi tunniga läbi

Ühtlasi saab läbi üheksa aastat kestnud periood Euroopas, mil NBA mängu korraldajalinnaks oli London. Tänavu jaanuaris kohtusid seal omavahel teatavasti New York Knicks ja Washington Wizards .

«Meil on au olla valitud mängima NBA esmakordset põhihooajal Pariisis toimuvat mängu,» ütles Bucksi kaasomanik Wes Edens. «Mängida Euroopa ühes suurlinnas aitab kaasa meie eesmärgile laiendada Bucksi ülemaailmset kaubamärki,» lisas ta.

Võimaluse üle oli uhke ka Kreeka friigi hüüdnime kandev Bucksi tähtmängija Giannis Antetokounmpo. «Oleme koos meeskonnakaaslastega väga rõõmsad, et saame esindada Bucksi maailmas. Võimalus mängida Pariisis esmakordselt põhihooajal on tõeline au ning olen NBAle tänulik, et jätkub korvpalli mängimise arendamine kogu maailmas,» rääkis Antetokounmpo.