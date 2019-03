Super-üllatus – Janne Ahonen hüppab jälle!

Et 17-aastane noormees on liikumas Soome suusahüppajate eliiti, tõestab kasvõi see, et ta kuulus Soome suusahüppe koondisesse ka Seefeldis – tõsi, seekord vaid varuhüppajana. Soome meistrivõistluste tase on igati kõrgetasemeline, sest kaasa teeb ka hetke esinumber Antti Aallo.