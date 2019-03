Zielona Gora treener viskekontserdist: see on Kalev, mitte Golden State!

«Ütlesin hoolealustele, et mul on häbi selle pärast, kui passiivselt me esimesel poolajal mängisime. Kui sa nimetad ennast profisportlaseks, pead näitama iseloomu. Eriti pärast seda, kui olime suurelt kaotanud Nižni Novgorodis ja viimastel sekunditel Poola liigas. Me poleks tohtinud lasta esimese poolajaga endale visata 69 punkti! See on Kalev, mitte Golden State,» põrutas Jovovic.