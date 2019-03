Argentina jalgpallitäht lõpetas koondisekarjääri

«Minu aeg Argentina koondises on lõppenud,» sõnas Higuain. «Paljudele inimestele valmistab see kindlasti rõõmu, nüüd vaatan seda (koondisejalgpalli) väljastpoolt. Olen koondise peatreeneriga sellest rääkinud ja oma seisukohta talle selgitanud,» märkis Higuain ning lisas, et tahab perega rohkem koos aega veeta.