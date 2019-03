Eesti naiskonda Ungarisse toetama: algas suure võrkpallipeo piletimüük

Alagrupimängude toimumispaik on 12 000 pealtvaatajat mahutav László Papp Budapest Sportaréna. Eesti fännidele on saalis eraldatud sektor 107.

Eesti sektoris on piletid kahes hinnakategoorias.

1. Et osta pilet Eesti sektorisse tuleb «select promotion campaign» menüüst valida «EuroVolleyEstonia2019» ja seejärel sisestada promokood ECHEST2019.

NB! Piletid on määratud istekohtadega! Piletid on päevapiletid, mis tähendab, et sellega saab jälgida kõiki samal kuupäeval toimuvaid mänge Lázló Papp Budapest Sportarénal.