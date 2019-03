Video: eestlased annavad Hiina parimatele võitluskunsti harrastajatele Tondiraba jäähallis lahingu

Duel Fight Seriesi peakorraldaja Igor Golubevi sõnul oli siiani Tartus toimuval Duel Fightil suur kasvupotentsiaal ja idee hiinlastega koostööd teha vajas realiseerimist. «Kui eelnevad Duelid toimusid nelja mehe turniir ja superfight formaadis, siis nüüd meil toimuvad koondistevahelised võistlused,» andis Golubev toimuvast aimu.

Võistluse peakoordinaator Kevin Renno sõnul on tegemist esmakordselt toimuva formaadiga Eestis. «See on väga kihvti ülesehitusega, mida Eestis varem pole olnud. Nii kauge koht nagu Hiina tuleb oma koondisega kohale. Pannakse välja kümme parimat Hiinast ja kümme parimat Eestist ja vaatame, kes siis on meeskondlikult parim,» ütles Renno.

Renno ülesandeks oli välja panna Eestit esindavad võitlejad. «Koostamisel on kindlasti aluseks kaalukategooria, mida otsitakse. Vastavalt kaalukategooriale tuleb välja selgitada Eestist see sportlane, kes võiks koondist esindada. Proovisime saada Eesti tuntumaid nimesid, enamus me saime ja ma usun, et võitlusõhtu tuleb jälle väga vägev,» sõnas Renno.

Lisaks uhkele ja meeleolukale võitlusõhtule annab üritus Eesti sportlastele hea võimaluse ennast Hiina suure võitlussarja WLFi korraldajatele näidata. «Perspektiivi Eesti võitlejatel on, aga ma ei tahaks ette rutata. Me oleme hiinlastelt saanud hästi palju ettepanekuid. Me oleme ka teinud ettepanekuid, mis neile meeldisid,» oli võistluse peakorraldaja Golubev salapärane.