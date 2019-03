Mati Alaver jäi treeneripaberist ilma, Andrus Veerpalu mitte

«Lähtuvalt olümpiakomitee täitevkomitee antud suunistest ja teadmisest, et Mati Alaveri suhtes on antud tunnistused ja algatatud ka kriminaalmenetlus, otsustasime tema kutsetunnistuse lugeda kehtetuks,» sõnas Tõnise teeneka suusatreeneri kohta.

«Kuna meil ei ole üht- ega teistpidist ametlikku kinnitust Andrus Veerpalu seotuse osas, otsustasime kuni täiendavate asjaolude selgumiseni tema kutsetunnistust mitte pikendada. Kui need ilmnevad – olgu siis olukorda leevendavad või karmistavad -, saame kujundada uue seisukoha. Praegused teadmised on liiga kaudsed. Leidsime, et vajame rohkem konkreetsust,» sõnas Tõnise.