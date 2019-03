Kalev/Cramo mängijad teevad mitmel rindel tippudele silmad ette

Kalev/Cramo säravaim pallur on selgelt korvialune jõud Arnett Moultrie, kes naudib esimest kohta keskmiselt mängu kohta kogutud punktide pingereas. Esikümnesse mahub ka Kalev/Cramo tagamängija Chavaughn Lewis.

Kalev/Cramo teine tsenter Reggie Lynch on aga esikohal viskeblokeeringute edetabelis – neid teeb ta keskmiselt mängu kohta 2,10. Tõsi, Lynch on seda tabelit juba sisuliselt hooaja algusest juhtinud. Lewis hoiab liidripositsiooni vaheltlõigete arvestuses, kus on tema keskmine näitaja 2,16 mängu kohta.