PM Korsikal. Poom naudib Korsika rallit: väga lahe on sõita!

Heatujuline ja jutukas rallisõitja jätkas: «Eks need on esimesed asfaldikatsed, mis ma sõita saanud olen, praegu on tempo selline, et omal on mugav sõita. Pigem on probleem sellega, et legend kõigub, pole usaldust. Veidi saime täiustada seda nüüd. Esimesed ringid võtamegi turvaliselt, et legend paremaks saada. Esimest korda sõites ei tea, kus kurvid erineda võivad veidi üksteisest,» rääkis Poom debüüdist asfaldirallil.