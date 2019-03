Federer: noortega on ebamugav mängida

Shapovalov on sündinud 1999. aastal, mil Federer tegi oma esimesi samme profiturniiridel. Poolfinaalist tõotab tulla ülivinge ühekäeliste tagakäelöökide duell. Lisaks on kanadalane veel vasakukäeline. Statistikud panevad kindlasti kõrva taha, et varem pole ATP1000 turniiride poolfinaalis kohtunud vastastel nii suurt vanusevahet kunagi olnud.

Pärast võitu veerandifinaalis Kevin Andersoni üle kiitis Federer noori kanadalasi Shapovalovit and Felix-Auger-Aliassimet, kes samuti sillutas tee poolfinaali. Ta ütles: «On alati põnev kohtuda noorte mängijatega, kes toovad mängu midagi uut ning ei ole väljakul nii kammitsetud – nad tegutsevad vabamalt. Seetõttu on nende mängustiiliga ka keerulisem kohaneda.»

Kui Šveitsi tähe käest uuriti, et kes tema arvates on läbi aegade parimad äralööjad, nimetas ta kolm nime: Pete Sampras, Andre Agassi ja Lleyton Hewitt. «Esimene sellepärast, et ta oli ülihea võrgumängus, ja teised kaks seetõttu, et nad mängisid oivalist tagajoone mängu ning võisid ükskõik millisest väljakuotsast teha ükskõik millise löögi.»