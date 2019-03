Tartu Basket Cupil näeb Žalgirist ja Tel Avivi Maccabit

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhatuse esimehe Gert Prantsi sõnul on turniiri tase aasta aastalt tõusnud. «Sellise suure rahvusvahelise noorteturniiri korraldamine on osa Tartu korvpalli arendamisest. Tõsiasi, et oleme sel aasta saanud turniirile ka FIBA tunnustuse, lisab Tartu Basket Cupile kaalu. Aastate jooksul Tartu linna esindusvõistkonna järelkasvuga tegutsedes on klubil kogunenud hulka kontakte ning turniiri tase on tõusnud järjest kõrgemale. Sel aastal on meil pundis päris nimekaid korvpallisatse eesotsas meile lähima Euroopa tippu kuuluva võistkonna Kaunase Žalgirise esindusega. Hea meel on esmakordselt Tartus tervitada ka Tel Avivi Maccabi, Alba Berlini ja Rooma Stella Azzurra esindusi,» sõnas Prants.