Michael Jordan ja Magic Johnson on uutes ametites tõsises hädas

Johnsoni juhitud Lakers pole juba kaks hooaega põhiturniirilt edasi pääsenud, Hornets on jõudnud play-off'idesse vaid kahel korral viimasel üheksal aastal, mil võistkond on Jordanile kuulunud. Jordaniga võrreldes on Johnson uues ametis alles algaja, kuid tänu Lakersi kirkale 16 meistritiitliga minevikule on tal märksa suurem surve. Lisaks peab Johnson nägema rohkelt vaeva, et NBA hetke suurim täht LeBron James püsiks Lakersis. Ehkki Johnsoni väljaütlemistest näeb igaüks, et ta soovib anda endast Lakersi edu nimel kõik, toimetab ta nüüd sootuks võõral territooriumil, kus pole enam kasu heast viskekäest ja pimesöötude jagamise oskusest. Nüüd peab ta leidma klubisse uusi talente, kauplema teiste klubidega ning veenma vabaagentidest mängijaid Lakersiga liituma. Kõige selle käigus tuleb tal konkureerida inimestega, kes on sama tööd teinud juba palju aastaid.