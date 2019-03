Rallikolumn: kas tiimikaaslane on konkurent või abimees?

Kas autosport on võistkonnaala või mitte? Eestis kütab see viimastel aastatel tavaliselt kirgi hooaja lõppedes, kui hakatakse valima aasta sportlasi. Minu jaoks moodustavad autos istujad selgelt tiimi. Et sõitjat rohkem esile tõstetakse, on midagi, millega kaardilugejad peavad leppima.