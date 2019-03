PM Korsikal. Tänaku võidujaht nõuab piiride kompamist

Järveoja avaldas hiljem, et mehed andsid tiimile korralduse uurida, kas kaotatud aega on võimalik ka tagasi saada. «Andsime tiimile küll ülesande, et nad võrdleksid meie esimest ja teist läbimist ning vaataks, palju me tolle väikese lõigu peal aega kaotasime. Iseenesest on ju lehmad korraldajate tegemata töö ka – ohutus pole tagatud. Ma pole veel tiimipealikega arutanud sellel teemal, aga eks see on mõne sekundi lugu,» ütles Järveoja.