Korsika ralli liider Evans: suudan olla Tänakust kiirem

«Oli positiivne päev ning tundsin ennast autos väga hästi,» rääkis Ford Fiesta WRC-masina roolis kihutav britt eilse võistluspäeva järel pressiteenistuse vahendusel. «Tegu on ralliga, kus tuleb olla arukas ning tõhus ning mulle tundus, et sõitsime hästi. Suutsime hoida kurvides head kiirust ning sõidu ajal sujuvat joont,» rääkis Evans teadupoolest ka 10 000 kurvi ralliks peetava Korsika asfaldiralli kohta.

«Homme (täna – toim) saab olema tugev võitlus ning meie plaan on säilitada oma positsiooni. Ott ja Thierry (Hyundai sõitja Thierry Neuville paikneb 9,8-sekundilise kaotusega kolmandal kohal – toim) suruvad mõlemad kõvasti, aga me teame, et kui kõik toimib, siis suudame olla neist kiiremad. Tõesti ootan seda päeva,» lisas 30-aastane britt.