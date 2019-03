Video: lisaajal saadud vastuoluline kaotus ajas Warriorsi mängijad marru

Aga see polnud veel kõik, sest 0,5 sekundit enne lõppu tegi Durant korvi all vea Karl-Anthony Townsile, kes asus vabaviskejoonele. 23-aastane keskmängija viskas esimese vabaviske sisse ning teise meelega mööda ja tagas Timberwolvesile skooriga 131:130 koduvõidu.

«Vaatasin just kordust. Durant püüdis palli ja tabas – see on nelja punkti rünnak. Ma ei oska selle kohta rohkem midagi öelda. Sa püüad palli, viskad ja sulle tehakse viga – ükskõik millises liigas tähendab see korvi ja vabaviset,» rääkis Warriorsi peatreener Steve Kerr kohtumise järel vastuolulisest olukorrast.