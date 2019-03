PM Korsikal. Liidriks tõusnud Tänak: hea, et suudame Evansi tempos püsida

Tänak alustas päeva 4,5 sekundilises kaotusseisus, kuid suutis päeva kaks esimest katset võita ning kolmandal kiiruskatsel samuti Evansit edestada, mis aitas eestlasel taas liidriks tõusta. Kolmandal kohal on Thierry Neuville kes kaotab Tänakule hetkel 17,2 sekundit.

«Tunne on hea, hommikul startisime sama seadistusega, millega eile lõpetasime. Pärast esimest katset muutsime seda natuke ja see tegi auto balanssi paremaks. Auto on nüüd veidi jäigem – usun, et nüüd on seadistus hea ja hoolduspausil me muutuseid tegema ei pea. Olen õnnelik, et oleme Toyota ka kuival asfaldil kiireks saanud,» rääkis Tänak.

«Katsed olid hommikul mõnusad, pikk katse oli teistest erinev, väga keeruline. Olen õnnelik, et sealt nii hea ajaga tulime, piiri peal sõitma hakata on seal keeruline. Raske on sellel viimasel katsel aru saada, kus on pidamist ja kus pole. Eks väga palju juurde panna ei saa järgmisel läbimisel, aga midagi ehk ikka,» arvas Tänak.