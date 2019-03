PM Korsikal. Evans võitlusest Tänakuga: olen lootusrikas

Üheksa kiiruskatse järel kaotab Evans Tänakule kõigest 2,3 sekundiga. «Naudin Otiga võitlust väga, kuigi see on raske. Aga kui võitlus käib võidu peale, on see alati nauditav,» tõdes Evans.

M-Spordi sõitja jaoks polnud väga üllatav, et 47 km pikkusel katsel vahed sedavõrd väikeseks jäid – 7,5 sekundi sisse mahtus koguni viis sõitjat. «Kui arvestada kogu rallit, siis see üllatus pole. Ajalooliselt aga küll. Sel aastal on aga väga kõva võitlus.»