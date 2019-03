Hamilton: Bottas pole muutunud, kui välja arvata tema habe

Hamilton ei usu, et Bottas oleks tänavuga võrreldes motiveeritum kui mullu. «Ma ei usu, ta on igal aastal motiveeritud. Ma töötan selle mehega koos ning ta on see sama mees, kes ta oli eelmisel aastal. Seega, pole mitte mingit erinevust, kui välja arvata asjaolu, et tal on nüüd habe,» rääkis Hamilton Motorsport.com-ile.

29-aastase Bottase sõnul võttis ta aga talvel kasutusele senisest erineva lähenemise ning seda eelkõige just vaimses plaanis. «Kui vaadata tulemusi, siis mõistagi on hooaeg alles väga varajases faasis, aga ma võin öelda, et midagi on minu mõtlemises aasta jooksul muutunud. Talvine ettevalmistus ning see, kuidas ma ennast tunnen või asjade üle mõtlen, on muutunud. Seda on raske üksikasjalikult selgitada, kuid ma tunnen ennast teistmoodi võrreldes varasemate aastatega,» tõdes soomlane.