PM Korsikal. Sekeldustesse sattunud Poom: juhtus kõik, mis juhtuda sai

«Esimene katse (laupäevane 7. kiiruskatse – toim) oli ka esimene, mida me kirjutasime nädala alguses. Legend sai tehtud selline vahepeal liiga optimistlik ning vahepeal liiga aeglane. Tegime seal spinni ka,» rääkis 22-aastane Poom lõunapausil, kes avaldas lootust, et päeva teine pool sujub paremini.

Seejuures avastas Poom vahetult enne kiiruskatsele startimist, et M-Spordi mehaanikud olid alla pannud vasakuks esimeseks rehviks pehme-, kuid ülejäänud kolm kõvaseguga rehvi. Üldplaanis on Poom aga oma karjääri esimese asfaldiralliga seni rahul. «Suures pildis ma olen rahul, sest eile oli väga hea päev ning arenesime iga katsega. Täna algas hommik väga keeruliselt, aga kokkuvõttes võib rahul olla, sest oleme saanud kõik katsed läbi sõita ning järgmiseks aastaks on kilomeetrid all olemas,» möönis ta.