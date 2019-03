PM Korsikal. Torni tuleviku kohal hõljub küsimärk

Tänavune Korsika ralli läks Torni jaoks untsu juba testikatsel, kui väljasõidu tõttu tuli tema autol mootor välja vahetada. See tähendas viieminutilist ajatrahvi ning lootus kõige kõrgematele kohtadele sõita oli kadunud. Paraku vedas ka uus jõuallikas eestlast alt.

«Tuju pole tõesti suurem asi. Ega väga polegi midagi öelda, mootorikolvil on auk sees. Ei oska öelda, kas praakdetail. Auto viiakse koju ja siis ehk selgub, mis see täpsem põhjus on,» ütles Torn.

Raskusi tuleb rallispordis ikka ette ning sellega on Torn ka arvestanud. Tagasilöökidega toimetulemine nõuab aga kõva vaimu. «Keeruline on küll. Kaks järjestikust rallit sisuliselt nullilähedane. Nüüd ongi mõttekoht,» ütles Torn.

Kas see tähendab, et Torn jätab tänavuse JWRC hooaja pooleli ning viib finantsid järgmisesse hooaega?

«Ma ei oska sellele praegu vastata. Kodus räägime toetajate ja targemate inimestega läbi. Igasugused mõtted puuduvad. JWRC sari oli eesmärk. Kui hullu minna panema, oleks veel mingi võimalus, aga selles karussellis hullu pannes kaugele ei jõua. Peaksin kolm järelejäänud rallit ära võitma, lisaks veel kiiruskatsed. See tundub ebareaalne,» ütles Torn.

Torn lisas, et tulevikku puudutavatele küsimustele on tal praegu raske vastata. Samas tunnistas 25-aastane Torn, et vaikselt tuleb ka passi vaatama hakata. «Vanus tuleb ka peale. Täna ei oska nendele küsimustele vastata.»