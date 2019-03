PM Korsikal. Tänak õnnetust rehvipurunemisest: ma ei mõista isegi, kuidas see juhtus

«Ma tunnen ennast tõesti väga halvasti selle pärast, mis juhtus. Raske on seda seletada, ma ei mõista ka ise, kuidas see juhtus. See oli lihtne koht. Pidurdus enne vasakut kurvi, kus ilmselt tabasime veljega asfaldi serva ning koheselt purunes ka rehv,» selgitas Tänak rehvipurunemist.

«See on väga suur pettumus, meeskond on teinud head tööd, auto on olnud suurepärane. Tegin ka ise kõike, mida ma suutsin. Valmistusin selleks etapiks väga, sest teadsin, et see on meie jaoks üks raskemaid. Pärast sellist rasket tööd on sellega raske leppida,» lausus Tänak.