Manchester Unitedi nelik tegi ajalugu

Kusjuures nii Rashford kui ka Martial said kirja selle hooaja kümnenda liigavärava, ent kahekohalise arvuni on selles arvestuses jõudnud koguni neli Manchester Unitedi mängijat. Romelu Lukakul on 12 ja Paul Pogbal 11 tabamust. Eelmine kord said Punased Kuradid samasuguse saavutusega hakkama hooajal 1995/96 – Paul Scholes, Ryan Giggs, Eric Cantona ja Andy Cole.