Lamades surumises võimutsenud 50-aastane Kaido Leesmann mõtleb maailmarekordist

Leesmann oli parim üle 120-kiloste meeste seas ja absoluutkategoorias tulemusega 305 kilo.

«Absoluutse meistri tiitel oligi eesmärk number 1. Ma pole viimased kaks aastat seda võitnud. Väga hea tunne on olla tagasi kõrgeimal astmel. Veel rohkem rõõmu teeb, et saavutasin selle 50-aastaselt,» sõnas Leesmann.

Ka Masters 2 kategoorias kulla saanud Leesmannile tuli 305 kilo üsna kergelt. Leesmanni sõnul oli see taktikaliselt valitud raskus, et võita Eesti meistritiitel.

«Algne plaan oli tegelikult 312 teisel katsel. See oleks olnud minu vanuseklassi maailmarekord, aga olukord sundis. Kui kõik on käes ja saavutatud, siis lähen teen ka 325 ära. On paar nüanssi, mida saab parandada. Saalis on mul see tehtud, aga tuleb teha ikka võistlustel ametlike kohtunikega,» lausus ta.

Absoluutkaalu teine oli 260 kiloga Hjalmar Mäe (Reval-Sport), kes võitis kuni 105-kiloste meeste arvestuses, absoluutkaalu kolmas aga 262,5 kiloga Tarmo Pärna (Reval-Sport), kes võitis kuni 120-kiloste meeste arvestuses.

Pärna kaks esimest katset nurjusid, kuid viimasel katsel surutud raskusi on tal viimaste aastate jooksul olnud mitmel võistlusel ja närvi taha midagi ei jää. Kolmandal surutud 262,5 oli isikliku rekordi kordamine.

«Kurb on see, et kui oled aasta jooksul neli võistlust teinud ja 12 katsest ainult kolm kirja saanud, siis on aeg peeglisse vaadata. Surusin selle rekordi esimest korda 4-5 aastat tagasi ja pigem on see jälle enesekriitika koht, et miks ma pole edasi arenenud. Kaalu on, kõik tundub hea, aga kodutööd on vaja teha ja tõsiselt treeneriga asja arutada,» kommenteeris Pärna, kes sai kulla ka 40-49-aastaste veteranide (Masters 1) kategoorias.

Kuni 93-kiloste meeste esikoha teenis Margus Silbaum (Sparta) 220 kiloga. Käe- ja õlapõletiku tõttu ei õnnestunud ka temal kahel esimesel katsel tulemust kirja saada.

«Ütleme nii, et täna (eile – toim) vedas. Tulin eestikatele, sest lähen 30 päeva pärast EMile ja oli vaja mingi pilt saada, kuidas vigastusega surumine toimiks. Kui meenutan, millal viimati alustasin 220 kilost kui algraskusest, siis see oli võib-olla kümme aastat tagasi. Need särgid, millega me surume, on ka nii tugevad, et ei lase raskust väga madalamale panna, sest muidu ei saa raskust rinnani,» ütles Silbaum.

Alo Kauber (Saaremaa) võidutses kuni 83-kiloste meeste seas tulemusega 215 kilo, kuid rahule ei jäänud, sest kirja läks ainult esimene katse. Kuna abilist polnud, jäi ta teise katsega hiljaks.

«Selle peaks üks minut peale esimese katse sooritamist ära viima, aga mul läks mõned sekundid liiga kaua. Pidin teise katse vahele jätma, automaatselt läks juurde 2,5 kilo ja seda mul polnud mõtet suruda. Läksin täispangale, 235 kilo kolmandaks katseks, ja jäin sellele napilt alla, kuigi trennis olen mitu korda ära surunud,» lausus Kauber.

Kuni 74-kiloste meeste kuldmedali sai kaela Karl-Michael Valk (Reval-Sport) 185 kiloga. Tšempion kurtis rohket võistlejatearvu (11) ja pikka ootamisaega, mis kurnas närvisüsteemi. Lisaks sai ta ka veidi vigastada.

«Alati on tore tulla Eesti meistriks ülekaaluka raskusega, kuid see siiski ei olnud see, mida ma tegema tulin. Lootsin ka absoluudis kaasa rääkida, aga kahjuks jäi 200 kilo alistamata,» sõnas Valk.

Värsked Eesti meistrid on veel Maldis-Sveno Laur (-66 kg), Richard Tuisk (-59 kg) ja Gevin Pikani-Vanatua (-53 kg).

Meeskondlik kuld läks Reval-Spordile. Järgnes TÜ ASK. Osales 15 klubi.

Gerlyn Mäepea oli parim kuni 52-kiloste naiste seas ja absoluutkategoorias tulemusega 87,5 kilo. Absoluutkategoorias järgnesid 85 kilo surunud Anne Laidla (TÜ ASK), kes võitis kuni 63-kiloste naiste arvestuses, ja samuti 87,5 kilo surunud Helena Veelmaa (Tallinn), kes võitis kuni 72-kiloste naiste arvestuses. Kuni 57-kiloste naiste seas võistles üks võistleja, Anette Treier, kes diskvalifitseeriti.