Läti NBA-korvpallur Kristaps Porzingist süüdistatakse vägistamises

Korvpalliliigas NBA mängiv lätlane Kristaps Porzingis on sattunud New Yorgis uurimise alla, kuna New Yorgi politsei raporti järgi süüdistab üks ameeriklanna teda vägistamises, mis leidis väidetavalt aset mullu 7. veebruaril, teatab New York Post.