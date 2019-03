Miami Openi finaal: Isneri serv või Federeri taktika

Poolfinaalmatšides jäi peale kogemus. 37-aastane šveitslane Roger Federer domineeris põlvkondade heitluses poolfinaali 19-aastase kanadalase Denis Shapovalovi vastu täielikult. Tasuks 6:2, 6:4 võit.

«Mängisin taktikaliselt õigesti. Mul on heameel, et mul õnnestus oma mängu varieerida,» ütles Federer. Šveitslane on sel aastal 19 mängust kaotanud vaid kaks.

Isner alistas teises poolfinaalis samuti Kanada nooruki Felix Auger-Alissime`i 7:6 (3), 7:6 (4).

Mõlemad finalistid on meelitatud, et finaal toimub nii suurel staadionil. Osaliselt muidugi seetõttu, et seni on nad turniiril äärmiselt õnnestunult mänginud.

Suur ameerika jalgpalli fänn Isner ütles, et staadion on fantastiline. «Mängida kohas, kus järgmisel aastal toimub Super Bowl, see on imeline,» ütles ta.

33-aastane Isner võitis mullu Miami Openi, see on ühtlasi ka tema ainus ATP turniiri võit. Enne käimasoleva turniiri algust ei uskunud 208 sentimeetri pikkune ameeriklane, et ta suudab tiitlit kaitsta.