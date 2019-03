Postimees TV: Bayern libastus ning Dortmund tõusis Bundesligas ainuliidriks

Pärast 27. mänguvooru on Borussial Bayerni ees kahepunktine edu. Dortmundil on 63 ja Müncheni meeskonnal 61 punkti. Järgneb RB Leipzig 52 punktiga. 47 silmaga on neljas Mönchengladbach. Tabeli lõpus on FC Nürnberg ning Hannover 96, vastavalt 16 ja 14 punktiga.