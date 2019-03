PM Korsikal. Rallivõidust ilma jäänud Evans oli lähedal katkestamisele

«See oli keeruline ja künklik katse. Proovisime sõita hea rütmiga ning kõik sujus. Me ei sõitnud küll kiireimaid vaheaegu, ent olime piisavalt kiired,» kirjeldas ta 19 kilomeetri pikkuse punktikatse algust.

Saatusliku momendi kohta ütles Evans: «Ma ei tea täpselt, mis juhtus. Aga sõitsime sõidujoones ning seal oli kivi. Tundsin kohe, et midagi on valesti. Sõita jäi veel 11 kilomeetrit.»

Evans polnud kindel, kas ratas ära vahetada või mitte. Ta otsustas purunenud rehviga edasi sõita. «Kui sõita oli veel 3 kilomeetrit, ütles Scott, et me vist ei jõua lõpuni. Asi tundus halb, aga ega me autost välja ju ei näinud. Õnneks jõudsime lõpuni.»

Evansi tagasilöök oli seda valusam, et päeva esimesel katsel tegi ta muljetavaldava sõidu. Teist aega näidanud Tänakut edestas ta 8,8 sekundiga, põhikonkurenti Thierry Neuville'i aga suisa 16 sekundiga. See tähendas, et enne viimast katset oli tema edu belglase ees 11,5 sekundit.

«Olin eilses pikas katses pettunud (Evans kaotas seal liidrikoha Neuville’ile –toim). Olen korra võitluses Neuville’iga kaotajaks jäänud ja ma ei tahtnud, et see korduks. Seega panin täiega, tudub, et mul tuli see välja,» ütles Evans, kelle sõnul jäi tal tollel katsel isegi veidi varu.