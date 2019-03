PM Korsikal. Ogier: tulime siia rallit võitma, aga meil polnud kiirust

«Me veel ei tea, mis juhtus. Aga lõpptulemus on kindlasti oluliselt parem, kui oli meie kiirus. Tulime siia rallit võitma, aga meil polnud üldse kiirust. Me ei saanud isegi katsevõitu, mis on minu jaoks suhteliselt haruldane. Meistritiitlit võidetaksegi keerulistes tingimustes, 19 punkti on absoluutselt positiivne,» kommenteeris Ogier.