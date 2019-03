PM Korsikal. Poom proovis viimasel katsel tempot teha, aga...

«Ma arvan, et ralli kokkuvõttes olen väga rahul. Esimesel katsel läks küll rehv, aga väga ei morjendanud, sest tulime siia õppima. Tempo oli esimesel päeval väga hea, kui suutsime isegi püsida kiiremate meeste tempos. Teine päev oli küll kehv – rehvipurunemine ja üks spin. Proovisime tunnet tagasi saada ja õppida võimalikult palju,» sõnas Poom rallijärgses intervjuus.

Ta jätkas: «Täna oli väga okei jälle. Alustasime hea tempoga ja Powerstage’i võtsime eksamiks – mida me õppinud oleme ja kuidas meil tegelikult tempo on. Võtsime eesmärgiks, et proovime tempot viimasel katsel teha. Kuni kolmanda splitini olime tegelikult JWRC klassi teised või kolmandad. Tempo oli küll hea ja tunne väga lahe, aga mingitel arusaamatutel põhjustel läks jälle rehv katki.»