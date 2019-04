Ei midagi uut – Serviti ja Kehra võitlevad viimases voorus esikoha nimel

Tabelitipus on Servitil ja Kehral 33 punkti, aga et viigi korral on põlvalastel omavahelistes mängudes napp – kaheväravaline – väravate vahe eelis, siis piisaks neile ka punktide poolitamisest. Sarnases seisus on SK Tapa, kel Aruküla/Audentesega võrdselt 12 punkti, aga edu senistes vastasseisudes viiks viigi korral veerandfinaali just tapalased.

Musting ja Liiva kui ühest suust: väga tähtis mäng!

Kolmapäeval kohtuvad Kehra ja Serviti sel hooajal erinevate sarjade peale juba kaheksandat korda. Viimati oli kolm nädalat tagasi Põlvas 32:24 parem kodumeeskond. Servitil on meistriliigas kümnemänguline võiduseeria, viimati maitsti kaotusekibedust detsembris just Kehra vastu.

«Tulemas on mõlemale meeskonnale väga tähtis mäng, kaalul pole lihtsalt esikoht. Koduväljakueelis play-off'ideks oleks oluline, nagu kindlasti ka võimaliku poolfinaalivastasena HC Tallinna vältimine,» arutles Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Tänavu on meie mängud Kehraga olnud kuidagi imelikud. Vahel vajub üks meeskond ära, siis teine ehk siis kui varem olid need vastasseisud etteprognoositavalt võrdsed, siis tänavu mitte. Kolmapäeval on eelis sellel, kes kiiremini oma mängu käima saab,» lisas Musting, kes ilmselt peab hakkama saama seljahäda käes vaevleva kogenud Kristjan Muugata.

«Meie jaoks saab kindlasti olema tegu väga raske mänguga,» tunnistas kehralaste juhendaja Kaupo Liiva. «Valmistudes peame läbi ajama väravavahtideta, sest Kristian Käbi on endiselt vigastatud ja Mikk Aasmaa seotud töökohustustega. Aga igal juhul lähme võitlema ja võitma, tegu on hooaja teise poole seni tähtsaima mänguga!»

Viimane voor algab juba teisipäeval, mil Raasikul lähevad vastamisi HC Tallinn ja Põlva Coop, kes kindlustanud vastavalt kolmanda ja neljanda koha. Kolm tänavust varasemat mängu lõppesid kõik pealinlaste eduga. Kui hooaja algul oldi põlvalastest üle kahe väravaga, siis järgmistes kohtumistes vastavalt kaheksa ja üheksaga.

Tapa ja Aruküla/Audentes selgitavad viimase veerandfinalisti

Neljapäev toob veel ühe põnevuslahingu, kui SK Tapa võtab kodusaalis vastu Aruküla/Audentese. Tapa võitis mõlemad vastasseisud põhiturniiril kindlalt, aga jäi mõned nädalad tagasi võõrsil 23:24 alla. Arukülalased alustasid vaheturniiri võimsalt nelja võiduga, ent kaotasid eelmisel nädalal selgelt Viljandi HC-le.

«Viimati jäime Arukülale ühega alla, visates Siim Normakule 17 korda pihta. Usun, et väravavahtide ülemängimine saabki olema üks kohtumise võtmetest ja lisaks kindlasti kaitsetöö. Pärast pingelist noorteliiga nädalavahetust on oluline ka taastumine,» lausus peatreener Elmu Koppelmann, kelle juhendamisel võitis Tapa pühapäeval A-klassis hõbeda.

«Kindlasti tahavad mõlemad meeskonnad võita, aga mängime kodus ja võin tunnistada, et nüüd kui fännid on leidnud tee saali, siis koduseinad aitavad! Publikunumbritelt oleme üks liiga paremaid ja atmosfäär on väga võimas,» loodab Koppelmann neljapäeval Tapa Gümnaasiumi spordisaali täismaja.

«Tapa on kindlasti soosik, aga eks meie tahaks ka hooaega vähemalt veerandfinaalide võrra pikendada,» sõnas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla. «Lähme võitlema ja loodetavasti teeme hea alguse – see annab meile alati enesekindlust. Igal juhul on hea, et meistriliigas on põnevus säilinud viimase vooruni.»

B-vaheturniiri lõpetab reedene mäng Viljandi HC ja HC Viimsi/Tööriistamarketi vahel. Mulgid on juba kindlustanud pääsme veerandfinaali, kus kohtutakse Põlva Coopiga. Viimsilased lõpetavad hooaja kaheksandal tabeliastmel.

Meistriliiga vaheturniiride viimane voor:

2.04. kell 19 HC Tallinn – Põlva Coop (Raasikul)

3.04. kell 19 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

4.04. kell 19 SK Tapa – Aruküla/Audentes