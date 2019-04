Juventuse peatreener ei tea, kas Ronaldo saab Ajaxi vastu mängida

Juventuse peatreener Massimiliano Allegri teatas, et portugallane ravib hoolega vigastust, et lahinguks Ajaxiga mänguvalmis olla, kuid seis pole just parim. «Cristiano näeb naasmise nimel vaeva ja me loodame, et ta on mänguks Ajaxiga valmis, aga see saab olema keeruline,» lausus Allegri portaali Goal.com vahendusel.