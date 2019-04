Ralliekspert vastab: milline oleks võimalik lahendus Toyota veljeprobleemile?

Stuudios andis küsimusele vastuse rallispetsialist Rauno Paltser. «Üks lahendus on proovida uut veljetootjat ja üldse lasta need veljed ümber teha. Samas, kui mõtleme Saksamaa rallile, siis seal on neid lõikamiskohti betoonteedel päris palju. Seal on see sama velg kestnud. Ott on Saksamaal Toyotaga võitnud ja ei olnud seda probleemi. On huvitav, et Korsikal see rehv nii kerge lõikamise koha peal katki läks,» rääkis ta.