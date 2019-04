Mäkäräinen andis oma tuleviku kohta suure vihje

«Aga nüüd vajan ma aega ja rahu puhkamiseks, et paljud probleemid lahendada. Sealjuures minu tervis, mis on esikohal, kuni ma uuesti treeningutega alustan. Ma loodan, et kõik läheb hästi, sest tahan tipptasemel võistlemist jätkata ja mitte liiga palju kompromisse teha,» lausus Mäkäräinen, kes kinnitas veel kord, et kui ühel või teisel põhjusel ta loobuma ei pea, näeb teda uuel hooajal võistlemas.