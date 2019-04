Skandinaavias mängivatel Eesti vutikoondislastel algas uus hooaeg

Poola kõrgliigas tegi Kielce Korona väravateta viigi Poznani Lechiga. Ken Kallaste jälgis Korona viiki varumeestepingilt, Joonas Tamm koosseisu ei kuulunud. Henrik Ojamaa ja Artur Pika koduklubi Legnica Miedz jäi kodus 0:2 alla Sosnowieci Zagłębiele. Ojamaa sekkus vahetusest mängu 77. minutil, mil mõlemad väravad olid juba löödud, Pikk jälgis matši vahetusmeestepingilt. Korona on 16 meeskonnaga liigas 40 punktiga kümnes, kuid neljas koht on kõigest kahe punkti kaugusel. Miedz hoiab 27 punktiga 13. kohta.

Koondise kapten Ragnar Klavan on jätkuvalt taastumas vigastusest, kuid Cagliari suutis viimati Itaalia kõrgliigas võõrsil 3:0 üle mängida Chieco Verona. Serie A-s on mängitud 29 vooru ning Cagliari on 20 meeskonna konkurentsis 33 punktiga 12. kohal.