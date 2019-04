Evans ja Meeke tahavad autoralli MM-sarjas tehnoloogilist uuendust

«See süsteem on olemas, seega võtame selle kasutusele. See muudaks kogu asja palju lihtsamaks,» sõnas Meeke portaalile Autosport. Evans lisas omalt poolt: «Me ei ole seda proovinud ja ma ei tea eriti, kuidas see toimib, kuid põhimõtteliselt oleks see kasulik. Rallidel juhtub selliseid asju. Ma tean Krisi hästi ja ta ei teadnud, et me olime tema taga.»

FIA rallidirektor Yves Matton märkis, et push-to-pass süsteem on jututeemaks. «See on meil tegevusplaanis, aga see ei ole pelgalt tehnoloogia, sest me peame selle kasutamist reguleerima,» lausus Matton. «Ma loodan, et kui jõuame järgmiseks aastaks kokkuleppele, siis tuleb see kasutusele. Reegleid ei saa keset aastat muuta, välja arvatud need, mis on seotud ohutusega,» lisas ta.