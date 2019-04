Järelvaadatav: Saaremaa asus pronksiseeriat Rakvere vastu 2:0 juhtima

Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali ütles pronksiseeria eel Volley.ee vahendusel , et nii tema isiklikult kui meeskond tahavad kindlasti hooaja medaliga lõpetada. «Ilma pronksita oleks meie hooaja lõpp katastroofiline, aga eks ka pronksi hind on üsna kõrgeks muutunud. Võtame seda seeriat täie tõsidusega, arusaadavalt on Rakverel hammas verel ja nemad on juba seeriasse tulles natuke justkui võitnud, meie aga kaotanud. Usun siiski, et oleme poolfinaali kaotusest üle saanud ja loodan, et ka mängijatel on piisavalt spordimehelikkust ja enese tõestamise tahet,» rääkis peatreener seeria eel.

Rakvere juhendaja Andres Toode sõnul on nemadki motiveeritud. «Selge see, et tahame seda pronksi väga võita. Saaremaa on minu jaoks küll keerulisem vastane kui Tartu, aga midagi pole teha, tuleb nendega mängida. Loodan, et me selles seerias ikka midagi pakume,» ütles Toode ja kinnitas, et kõik mehed on mänguvalmis. «Poolfinaalis jalga väänanud Taavi Nõmmistu on õnneks kiirelt paranenud ja kõik teised on samuti rivis.»