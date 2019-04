Solskjæri ja klubi staarmängija suhted on head: tal on meeskonnas suur roll

Jose Mourinhoga raksu läinud 26-aastane prantslane on Solskjæri käe all leidnud väravasoone ja naudib mängimist. «Paul on siin õnnelik. Ta mängib hästi,» sõnas Solskjær BBC vahendusel. «Tal on meeskonnas suur roll. Mulle meeldib tema ümber meeskonda ehitada ja see pole muutunud,» lisas norralasest juhendaja.