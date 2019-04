Hyundai WRC-tiimi boss rääkis avameelselt taevast kukkunud rallivõidust

Ehkki nii tootjate kui ka sõitjate arvestuses tõusis Hyundai nüüd MM-sarja üldarvestuses samuti liidripositsioonile, siis Adamo tunnistas, et selline edu tabas neid pigem õnnefaktori, mitte Korsikal näidatud kiiruse tõttu.

«Ma ei saa öelda, et ma pole õnnelik, kuid ilma rehvipurunemisteta me poleks võitnud (rehv purunes laupäeva eelviimasel katsel ka liidrikohal sõitnud Toyota piloodil Ott Tänakul – toim). Meil tuleb tunnistada, et meeskond polnud sel nädalavahetusel kõige paremas hoos. Ma ei arva, et võitsime meeskonnana. Thierry võitis, aga Hyundai mitte,» rääkis Adamo WRC ametliku kodulehekülje vahendusel.

«Teenisime võidu, kuna meist kiiremat sõitjat tabas ebaõnn. Me oleksime lõpetanud teisel kohal, mis oleks samuti olnud innustav tulemus ning siinkohal tänan suurepäraste jõupingutuste eest Thierryt ja Nicolast (Neuville’i kaardilugeja Nicolas Gilsoul – toim), aga tõetruult võitmiseks tuleb olla kiireim ning praegusel juhul me seda polnud,» lisas ta.

«Esimese koha teenimine on muidugi väga positiivne meie meeskonna seisukohalt. Oleme kõvasti surunud ning see annab kindlasti moraalse lisatõuke, kuid me peame selge pilguga vaatame sellele, kus me asume tulemuslikult ning kus me peaksime tegelikult olema,» tunnistas Adamo.