Kalju peatreener Frantsev: tean, mis meeskonnas toimub, aga ei saa rääkida

«Jah, kaheksa punkti on palju,» nõustus tiitlikaitsjat juhendav Frantsev, kui ajakirjanikud pärast Kalju tänast 0:3 kaotust Florale juhtisid tähelepanu tabeliseisule: nelja vooruga on Flora kogunud 12, Kalju vaid 4 punkti.

«Ma ei ütleks, et see on kriis…» jätkas mullu Kalju eesotsas meistrikulla Hiiule toonud venelane. «Ma tegelikult tean, mis meeskonnas toimub ja valesti on. Aga ma ei saa sellest rääkida.»