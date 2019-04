Kuidas võita Riia VEFi? Kalev/Cramo peatreener Kairys: seda näete reedel

Leedulasest juhendaja lisas tõsinedes: «VEF on väga hästi treenitud meeskond. Nad on teadlikud oma tugevustest ja mängivad meeskondlikult – viskavad hästi kaugviskeid, tagamängijate ja pikkade koostöö on hea ja neil on palju häid ründavaid mängijaid, kes on ka hea platsinägemisega. Need on asjad, mis peame ära lahendama.»