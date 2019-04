Video: Ott Remmer lubab hiinlasest vastase tugevate löökidega rivist välja lüüa

Tartust pärit Ott Remmeril on sel aastal arvel üks võit ja üks kaotus. Viimase võistluse ebaõnnestumine on eestlasel nüüdseks juba selja taha jäänud ning motivatsioon Hiina koondise vastu astuda kõrge.

«Kindlasti motiveerib see rohkem. Kui hästi silma paistad ja teed hea esituse, siis on lootust, et sind kutsutakse WLF sarja,» rääkis Remmer, kelle vastaseks on Tallinnas 28-aastane Li Yankun.